Alaplı'da kurbanlıklar pazara indi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Alaplı'da hayvan pazarında çevre ilçelerinden getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Büyükbaş fiyatları ise 12 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazara getirilmeye başlandı. Alaplı Pazarına kurulan farklı noktalarında getirilen kurbanlıklar Alaplı pazarına kurulan hayvan pazarında yerlerini aldılar. Yetiştirilen kurbanlıkların fiyatları ise 12 bin TL'den başlıyor. Alaplı Gürpınar köyünden kurbanlık getiren İsmail Acar şunları söyledi:

"Bu sabahtan Alaplı pazarına kurbanlıklarımızı getirmeye başladık. Şu anda satış yapmaya başladık. Fiyat hemen hemen geçen senenin üstünde. Ama masraflarımız tabii ki arttı. Kurbanlık tosunlar 12 bin TL'den başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Küçük baş hayvanlarımız ise bin 500 TL'den başlıyor. Virüs nedeniyle artık el sıkışma yok pazarlıklarda, bizler de bunlara göre önlemlerimizi aldık. Satıcı da alıca da maske takmak zorunda, inşallah bayrama kadar tüm satışlarımızı gerçekleştiririz."