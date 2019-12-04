Alaplı'da Madenciler unutulmadı

Alaplı İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından “4 Aralık Dünya Madenciler Günü” sebebiyle madenci olarak TTK 'da çalışan ve Alaplı'da oturan işçilerle kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Çoğunlukla madenci çocuklarının öğrenim gördüğü okulda düzenlenen kahvaltı etkinliğin bu yıl 5.sini gerçekleştiren okul yönetimi, madencilere karanfil verdi. Kahvaltı ile dayanışma ve kaynaşma imkanı buldu.

Alaplı Madenciler Derneği Başkanı Muhammet Akyüz, kısa bir konuşma yaparak okul yönetimine teşekkür etti. Akyüz'ün yaptığı kahvaltı sonrası konuşmasında "Madencilik, tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli yer tutan sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yeraltı kaynakları insanın yaşamını sürdürülebilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi bakımından belirleyici olmuş ve gelecekte daha da belirleyici olacaktır” dedi.

Okul Müdürü Ertuğrul Yalınbaş ise dünyanın en zor mesleklerinden birinin maden işçiliği olduğunu belirterek, yerin yüzlerce metre altında ekmeği için ailesi için mücadele veren madencileri unutmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Yalınbaş, “Madencilik sektörü dün olduğu gibi bugün de uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir. Şüphe yok ki, bu uğurda binlercesini şehit verdiğimiz vefakâr ve cefakâr maden işçimizin alın teri ve kutsal emeği vardır. Madencilerimizin emekleri asla yadsınamaz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nüzü kutlarım" dedi.

Kahvaltı etkinliğinin ardından okul idarecileri ve öğretmenler tarafından madencilere karanfil taktim edildi. Kahvaltıda müzik ziyafeti sunuldu.