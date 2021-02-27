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Alaplı'da metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 5 gram esrar ile 7 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 5 gram esrar ile 7 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, il dışından satılmak üzere Alaplı'ya uyuşturucu madde getirildiği bilgisini alan Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılçak köyünde şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan S.D.(26) ve T.D. (28) adlı şahısların üzerinde yapılan aramada 5 gr esrar ile 7 gr metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Ayrıca korona virüs ile mücadele kapsamın sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

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