Alaplı'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir motosiklet ile aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Ali Yılmaz Sokak girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AAZ 777 plakalı Hyundai marka otomobil ile Oğuzhan K.'nın kullandığı 67 ABK 910 idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Oğuzhan K. yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.