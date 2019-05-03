Alaplı'da öğrenciler projelerini sergiledi

TÜBİTAK desteğiyle Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Büyük Tekke Köyü Ahmet Ziya Yazıcı öğrencileri hazırladıkları 22 projeyi TÜBİTAK 4006 tarafından desteklenen ve yıl boyunca öğrendikleri bilimsel deneyleri pratiğe dökerek hazırladıkları projeleri sergiledi. Zonguldak Alaplı Ahmet Ziya Yazıcı Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik yaptı. Çevik, bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinde, bilim kültürünün yaygınlaşmasında bu Projelerin önemli bir rolü olduğunu belirtti.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında bulunan 22 projeyle ilgili sunumları dikkatle dinleyen Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik öğrencilere çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerle yakından ilgilenen Mili Eğitim Müdürü Cevat Çevik , “Alaplı'daki öğrencilerimizin proje tabanlı düşünmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki yaklaşık 10 okulumuzda TÜBİTAK 4006 projesini uyguluyoruz. Yaklaşık her okulumuz bu fuara 20 projeyle katılıyor ve buda 450 proje demektir. Bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah daha geniş manada ilçe bazlı bir bilim fuarı ile bunu taçlandıracağız” dedi.

Alaplı Ahmet Ziya Yazıcı Okul bahçesinde sergilenen TÜBİTAK fuarı 50 öğrenci ve 12 danışman öğretmen tarafından 22 proje sunumu gerçekleştirildi.