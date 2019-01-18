Alaplı'da öğrencilerin karne sevinci

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaplı İlçesinde eğitim öğretim ilk yılının döneminin sona ermesi nedeniyle Alaplı Atatürk ve Merkez İlk Öğretim okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, şube müdürleri, öğrencilere okul dışında daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundu. Yapılan törenin ardında öğrencilere karneleri verildi.

Alaplı ilçesinde 32 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 8 bin öğrenci, karnelerini aldı. Öğrenciler 4 Şubat'ta tekrar sınıflardaki yerlerini alacaklar.