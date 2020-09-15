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Alaplı'da pat pat kazası: 1 yaralı

Alaplı’da pat-pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da pat-pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Ç. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Alaplı Alioğlu köyü mevkisinde, seyir halindeyken ön tekerleğinin çıkması sonucu meydana gelen kazada Aylin Çoban yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Aylin Çoban'ı Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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