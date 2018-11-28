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Alaplı'da Pat Pat kazası: 2 yaralı

Alaplı’da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Alaplı'da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Alaplı ilçesinin TOKİ Mahallesi Çandırlı Köy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa B. yönetimindeki tarım aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan eşi Şeriban Bozkurt yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Ereğli'de bulunan Özel Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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