Alaplı'da pat pat kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Patpat olarak adlandırılan tarım aracı ile tarlasından dönen İsmail Ö.(51) isimli sürücüsü seyir halinde iken pat pat aracın aksın kırılmasıyla hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücü İsmail.Ö (51) ile patpat üzerinde bulunan Kızı Esra Ö.(21) yaralandılar. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli'de bulunan Özel bir Hastaneye kaldırdı.

Alaplı Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.