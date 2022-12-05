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Alaplı'da patpat devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, İsafakılı Durabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesine ilaçlama yapmaya giden Eray K.'nin kullandığı patpat olarak adlandırılan tarım aracı, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Eray K., aracın altında kalarak yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Eray K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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