Alaplı'da patpat kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Küçükkaymaz köyü Kavakmelen mevkinde meydana geldi. Patpat olarak adlandırılan tarım aracı ile tarlasına giden Muharrem K.(63) isimli sürücüsü, seyir halinde iken aracın dişli aksamının kırılmasıyla hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesindeki korkuluklara çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Ereğli Devlet Hastaneye kaldırdı.

Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.