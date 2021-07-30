İhlas Haber Ajansı

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Alaplı'da patpat kazası: 2 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ş.Y(39) idaresinde pat pat diye tabir edilen tarım aracı ilçeye bağlı Kabalar köyü Yığılca yol üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan sürücü Ş.Y, araçta bulunan S.A (62) yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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