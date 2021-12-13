Alaplı'da pazaryeri yolu asfaltlandı

Alaplı Belediyesi tarafından, pazaryeri yolu, Hükümet Konağı ve Yeni Mahalle yolunda altyapı çalışmalarını ardından geçtiğimiz günlerde başlanan sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak ulaşımı açıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezi ve mahallerde asfalt çalışmalarını tamamlandığını belirterek, “Ertuğrul Gazi Caddesinde başlayarak Kapalı Pazaryeri yolu ile birlikte tamamladığımız altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştık. Sanayi Girişinden, Fatih Köprüsü kavşak ile Kapalı Pazaryerine kadar olan yaklaşık 1,5 kilometre yolu sıcak asfalt sererek ulaşıma açtık. Ayrıca yine, Hükümet Konağı karşısında asfalt çalışması yaptık. Yine çok önemli bir yol olan Yeni Mahalle yolunda da sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. Yollarımız asfalt çalışmasını ardından daha konforlu hale geldi. Çalışmalarımız bununla sınırlı olmayacak. Mahalle aralarında altyapı ve beton yol ve parke döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.” dedi.