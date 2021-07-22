Alaplı'da peş peşe çıkan yangınlar korkuttu: Bir ev, araba ve traktör kül oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin giriş katında çıkan yangında ev, bir traktör ve minibüs küle döndü. Ev sahibi olayın kundaklama olduğunu iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Doruk Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrenci servisi olarak kullanılan minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında evde kimse olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken yangında Yüksel Göktekin'e ait ev ile evin alt katında bulunan minibüs ve yeni satın aldığı traktör hurdaya döndü.

Kundaklama şüphesi

Evin büyük kısmı tamamen yanarken, henüz yeni aldığı traktörün plakasını yeni taktığını belirten Yüksel Göktekin, "3 gün traktör ve minibüs evin altında, hiçbir yere gitmedim. Biz evden bayrama çıkıyoruz ve arkamızdan 10 dakika sonra arabalar ve ev yanıyor yangını telefonu geliyor. Bu nasıl bir şey. Bu arabalar 3 gündür burada yansa o zaman biz evdeyken yanabilirdi" dedi.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın haberini alan Yüksel Göktekin ailesinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürmeye çalışırken Müesser Göktekin'in dumandan etkilendiği görüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Müesser Göktekin Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.