Alaplı'da protokol üyeleri üniversite öğrencileriyle halay çekti

Alaplı'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" projesi kapsamındaki mangal ikram ve canlı müzik eşliğinde, protokol üyeleri üniversite öğrencileriyle halay çekti.

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce , Alaplı KYK Öğrenci Yurdu bahçesindeki programda öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla organize edilen şenlikte katılımcılar doyasıya eğlendi. Yurtta kalan öğrenciler yemekten sonra canlı müzik eşliğinde halay çekip oyun oynadılar. Öğrenciler tarafından yapılan çiğ köfte ikram edildi.

Şenliğin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile diğer protokol üyeleri, öğrencilerle halay çekerek oyun havası oynadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, konuşmasında yurtlarda kalan öğrencilerin güzel bir akşam geçirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinden gelen öğrencilerin şenlikle protokol üyeleriyle kaynaşma fırsatı bulduklarını dile getiren Yüksel, "Biz Bize Moral Akşamları” kapsamında yapılan şenlikte, "Öğrencilerimizin akademik başarılarını daha da arttırmak amacıyla yurtlarımızda akademik kurslar açıyoruz, sosyal ve kültürel faaliyetler yapıyor, sportif çalışmalar ve turnuvalar düzenliyoruz. Onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bu etkinliği düzenledik. Tüm yurtlarımızda bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" dedi.