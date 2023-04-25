Alaplı'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kaymakam Vedat Yılmaz'ın başkanlığında, seçime katılan siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla, 14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirildiği Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Alaplı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya birim amirleri, yanı sıra, siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. Toplantıda, projeksiyon eşliğinde yapılan sunumla, seçim öncesi, oy verme günü ve sonrası için İlçe genelinde alınan tedbirler görüşüldü. Ayrıca siyasi parti binaları, seçim büroları ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirlerinin gözden geçirildiği toplantıda, geçmiş seçimlerde yaşanan olaylar da göz önünde bulundurularak ilave alınması gereken diğer tedbirler değerlendirildi.

Seçime katılacak bütün siyasi partilerin YSK kararları ve seçim mevzuatında belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde hareket etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı halkının göstereceği duyarlılıkla kent genelinde seçim sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayacaklarını kaydetti.