Alaplı'da şehitlik ve şehit ailelerine ziyaret

Bçv. Mükremin Sabuncu ve personeli, Şehit Tahir Güngör,Şehit Yaşar Koçoğlu,Şehit Mücahit Çoşkun, Şehit Aydın Kameray ve Şehit Recep Turan'ın ailelerini, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinde İlk olarak Mollabey köyünde Şehit Tahir Güngörü ve Ailesini ziyaret ederek bir süre görüşen J.Astsb Kd.Bçv. Mükremin Sabuncu Şehit ailelerinin Ramazan Bayramını kutladı. J.Astsb Kd.Bçv. Mükremin Sabuncu şehitlere Allah'tan rahmet ailelerine de sabır dileklerini iletti. Duygulu anların yaşandığı şehitlikte dua okuyan şehit annesi ile sohbet eden Mükremin Sabuncu, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, bayramını kutlayıp taleplerinin olup olmadıklarını sordu.

Şehit ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Sabuncu, “Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aileleri bizlere birer emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”diye konuştu.

Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Alaplı Jandarma Komutan vekili J.Astsb Kd.Bçv. Mükremin Sabuncu'ya teşekkür ettiler.