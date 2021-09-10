Alaplı'da seyir halindeki çöp kamyonu yandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken yandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Belediyesine ait çöp kamyonu seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Çöp kamyonunun arka kısmından yükselen dumanları fark eden diğer sürücülerin uyarması üzerine sürücü, kamyonu Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyeye çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp kamyonundaki yangını söndürdü. Kamyonun seyir halindeyken yanması ve söndürüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.