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Alaplı'da seyir halindeki tırdan 10 tonluk levha saçlar yola savruldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan 10 tonluk dilim levha saçlar yola savruldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan 10 tonluk dilim levha saçlar yola savruldu.


Edinilen bilgilere göre, ERDEMİR'den yüklediği dilim levha saçları ile yola çıkan Tamer Ö. idaresindeki 06 BVU 088 plakalı Mercedes marka tırın dorse kapağı açıldı. İlçedeki köprü çıkışına yaklaşan araçtan fırlayan ve yaklaşık 10 tonluk saç levhalar 200 metrelik alana savruldu. Dorse kapağından fırlayan bazı dilim levhalar; karşı şeride kadar savrulurken şans eseri karşı yönden araçların geçmemesi üzerine büyük bir faciadan dönüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, sac levha dilimlerini yola düştüğünü görünce başka bir kazanın meydana gelmemesi için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.


Tırın karayolunun bir kısmını kapatması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Yoldan geçen vatandaşlar ve İtfaiye ekipleri tarafından yola düşen dilim saç levhalarını kaldırılmasını sağladılar. Tırın yoldan çekilmesi ve dökülen sacların başka bir araca yüklenmesiyle yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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