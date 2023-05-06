Alaplı'da “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesine ilgi büyük

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliği büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” Projesi Alaplı Kapalı Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde kurulan stantlarda zekâ ve akıl oyunları oynandı. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte Alaplı Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Küçük sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek, Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı bu tür projeler ile gençlerin meydanlara çekilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Alaplı Kapalı Salonunda gerçekleşen programda Alaplı Gençlik Merkezi gençleri mini konser vererek, halk oyunları oynayıp çeşitli oyunlar oynadılar. Alaplı Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Küçük "Bugün burada Alaplı Hizmetleri ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.Çocuklarımızı internet ortamından veya diğer bağımlı şeylerden bir günlüğüne de olsa gençlerimizi, çocuklarımızı burada Mangala, Ok atmak, ve diğer değişik etkinliklerle çocuklarımızın güzel bir gün geçirmelerini sağlamaktır. İnşallah bunu önümüzdeki haftalarda da yapacağız.Bugün de yağmur olduğu için kapalı bir alanda yaptık. Diğer etkinlikleri inşallah havalar iyi olursa daha açık geniş bir alanda halkımızın rahat ulaşım yapabileceği bir yerde yapacağız” dedi.