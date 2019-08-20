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Alaplı'da şüpheli varil paniği

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sahile vuran ve vatandaşlar tarafından fark edilen varil, AFAD ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahile vuran ve vatandaşlar tarafından fark edilen varil, AFAD ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.



Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Alaplı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, kıyıda varil olduğunu fark etti. İlçe sahilinde şüpheli bir varil gören vatandaşlar durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çevre ve sağlıkla ilgili kamu birimlerinden yardım istedi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte balıkçı barınağına gelen ekipler, varil üzerinde inceleme yaptı. İçinde ne olduğu bilinmeyen varil, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenliği bölgeye taşındı. AFAD ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin varilde kimyasal olup olmadığı yönünde inceleme yapacağı bildirildi. İçi dolu ve ağzı kapalı olan varilin içerisinde ne olduğu ise bilinmiyor.

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