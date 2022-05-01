Alaplı'da teravihe gelen çocuklar ödüllendirildi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Sabırlı Köyü Camii İmam-hatibi Eyüp Şener 30 gün boyunca Teravih namazlarına eksizsiz gelen çocuklara spor ayakkabı ve satranç gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Cami imamı Eyüp Şener Ramazan ayında teravih namazına devam eden çocuklar arasında tatlı bir rekabet sağlayarak namaz kılma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Şener, "2 seneden beri Ramazan ayında camilerden uzak kalan yavrularımızı cami ile yeniden buluşturmak için "Ramazanda Camideyiz Çocuklar" sloganıyla bir program düzenledik. Teravih namazına gelen çocuklarımıza hayırsever vatandaşlarımızın aldığı top, spor ayakkabı ve satranç takımlarını hediye ettik "dedi.

Çocuklara hediyelerini takdim eden Alaplı İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Fikri Özdemir ise, "Ramazan ayının bu güzelliklerini nesilden nesile aktarılması ve evlatlarımıza kulluk bilinci aşılanması hususunda yapılan bu programda emeği geçen herkesten Allah razı olsun.Rabbim Camilerimizin arka saflarında gülüşen çocuk seslerini eksik etmesin. Ramazan ayında kazandığımız bu güzel amelleri sürdürebilmeyi nasip eylesin." diye ifade etti.