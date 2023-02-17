Alaplı'da toplu taşımaya zam geldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerine zam yapılması konusu Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası karara bağlandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin talebi üzerine geçtiğimiz Esnaf ve Sanatkarları Odası Zonguldak'ta görüşülerek zam kararı alındı. Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca alınan karara göre; Alaplı Ereğli arası Elektronik kart biniş ücreti (Abonman ) 15 TL'den olan sivil biniş ücreti yüzde 18 TL'ye yükseldi. Öğrenci ise 12 TL olan biniş abonman ücreti 2 TL artırarak 14 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.