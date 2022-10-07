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Alaplı'da uyuşturucu hap operasyonu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 adet extacy hap ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 adet extacy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bir evde yapılan aramada gizlenmiş 7 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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