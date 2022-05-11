Alaplı'da vatandaşlar caddenin aydınlatılmasını talep ediyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mahalle halkı akşam saatlerinde karanlığa gömülen mahalleli evlerine gitmekte sıkıntı yaşadıklarında aydınlatılmasını istiyor.

Evlerine giderken gece karanlığı içerisinde kaldığını dile getiren Mahalle sakinleri, güvenlik sorununun da had safhaya çıktığını belirtiyor. Aydınlatma sorununun çözülmesi için yetkililere seslenen Şehriban Aktaş, “Bu yolun alt tarafı incivez köyüne ait , burası ise Alaplı'ya bağlı. Biz ev emlak vergisi her sene ödüyoruz. Muhtarlık ve Belediye seçimlerinde oyumuzu kullanıyoruz. Mahalleli olarak, akşam saatlerinden sonra bu çamlık yolu adeta karanlığa gömülüyor. Belediye'ye söyledik, ışıklandırma yapmaya uygun görmediler oysa, başka yerlerde sokak lambaları boşa yanıyor. Biz burada yol üzerine aydınlatma lambaları kurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.