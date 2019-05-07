Alaplı'da vatandaşlar otobüs duraklarını geri istedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar sökülen otobüs duraklarının tekrar yerlerine konulmasını istedi.

Yağışlı havalarda ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşlar, Alaplı Belediyesinin bu konuya hassasiyet göstermesini istediler. Alaplı Yalı Caddesi'ndeki otobüs duraklarında kapalı durak bulunmaması vatandaşların ıslanmasına sebep oluyor. Kaldırım düzenleme çalışması yapıldıktan sonra meydandan kaldırılan otobüs duraklarının hala yerine konulmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 7 ay önce kaldırılan ve günde binlerce insanın kullandığı ve Halk Otobüslerin yolcu indirdiği durakta bekleyen çok sayıda vatandaş, yağışlı havalarda büyük mağduriyet yaşıyor. Otobüs beklerken, yağmurdan korunacak bir yer bulamayan vatandaşlar, kapalı durak yapılmasını istedi. Durakların bir an önce yerlerine monte edilmesini isteyen Mahmut Gül,” Durakların sökülüp götürülmesi nedeniyle burada otobüs beklerken ıslanıyoruz, kimsenin bir şey yapacağı yok bu memlekette. Zaten insan aklı ile yapılmış olsa, bu kadar kalabalığın her gün biriktiği ve alelacele ilerlediği böylesi bir yerde Otobüslere binerken meyilli zemin yapılır mı. Yaşlı vatandaşlarımız burada kafası kolunu kırarsa bunun sorumlusu kim. Otobüslere binerken beton parçaları orada kaldığı için gelip geçerken takılıp düşme tehlikesi yaşıyoruz. Onun için, durakların tekrar aynı yerine monte edilmesini Belediye'den talep ediyoruz” şeklinde konuştular.