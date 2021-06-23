Alaplı'da vatandaşlar ve jandarma kan bağışı yaptı

Kampanyaya vatandaşlar ve jandarma personeli katıldı.

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı nezaretinde hayata geçirilen ve Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Kızılay işbirliğiyle “Vatandaş Jandarma El Ele Kan Bağışı Kampanyası" gerçekleştirildi. Alaplı Hükümet alanında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterirlerken, askerin kan bağışına destek vermeleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kızılay yetkilileri, "Öncelikle Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Askerimizin ve vatandaşımızın ilgi göstermesi oldukça önemlidir. Korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlarımızın kan vermekte tereddüt etmesine gerek yok, kan toplama merkezlerinde gerekli hijyen kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi de göz önünde bulundurarak dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bu bağışta bizleri yalnız bırakmayarak kan bağışına destek veren gerek askerlerimize ve gerekse Alaplı halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştular.