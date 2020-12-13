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Alaplı'da yaralı karaca jandarma ekiplerince kurtarıldı

Zonguldak Alaplı’da vatandaşların Orman arazisinde yaralı bulduğu karaca yavrusu, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Zonguldak Alaplı'da vatandaşların Orman arazisinde yaralı bulduğu karaca yavrusu, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.


Alaplı ilçesine bağlı Kabalar Köyü mevkiinde yaralı karaca yavrusu, vatandaşlar tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı karacayı karakola götürdü. Burada ilçedeki ilk müdahalesi yapılan ve beslenen karacanın tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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