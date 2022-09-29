İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Alaplı'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitlerindeki "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Bu kampanya da farkındalık yaratma açısından ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi, kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyandı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Atatürk İlkokulu önünde Kaymakam Vedat Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, öğrencilerle birlikte boyanan yaya geçidini üzerinden öğrencilerle birlikte üzerinden geçti. Alaplı dahil Türkiye çapında yayalara karşı yaptığı davranışın örnek olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "Alaplı, Türkiye çapında örnek bir tutum ve davranış içinde. Çünkü Alaplı'ya geldiğimiz zaman hepimiz görüyoruz ki yayalarımız yola adım attığı zaman sürücülerimiz saygılı ve hemen duruyorlar. Yayalara yol veriyorlar" dedi.

Bu hafta devam edecek farkındalık oluşturma etkinlikleri çerçevesinde, hafta boyunca sosyal medya platformlarında, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda, yaya önceliği" farkında lığının en yüksek düzeye çıkarılması hedeflenecek.