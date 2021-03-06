Alaplılı ortaokul öğrencisi kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Zonguldak Alaplı ilçesini temsil eden Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Çilingir, Türkiye birincisi oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında suyun öneminin ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün katıldığı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla “Suyun Değeri” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.

Türkiye genelinde 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı bu yarışmada Alaplı Kasımlı Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerinden Cemre Su Çilingir “Elimdeki Su Tanesi” isimli eseriyle DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından 1. seçilerek ve Zonguldak ilini temsilen Türkiye finallerine katılarak, Kompozisyon eseri ile Türkiye 1. Si olarak seçildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu başarıyı göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimiz Cemre Su Çilingir'i tebrik eder, başta Türkçe öğretmeni Demet Çoban olmak üzere emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada Türkiye birincisi olarak okuluna bu ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cevat Çevik ,emek veren tüm Kasımlı öğretmenlerine ve Okul müdürü Bahattin Dumana teşekkür etti.