Alaplı'nın Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman, törenle anıldı

Alaplı Çalışkanlar Kültür Sarayında düzenlenen anma programında Eyüp Yaman'ın hayatı, siyasi geçmişi anlatılırken, tarih öğretmeni Burhan Akbaş'ın kaleme aldığı "Alaplı'dan bir Eyüp Yaman geçti" isimli kitap davetliler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Alaplı Belediyesi'nin Kurucusu Eyüp Yaman'nın kızı Gülay Yaman ve damadı Cem Karadeniz tarafından Alaplı Çalışkanlar Düğün ve Kültür Salonunda bir dizi etkinlik organize edildi. Gerçekleştirilen anma programına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, eski Belediye Başkanlarından Nevzat Çimenoğlu, Mehmet Sözer, Oda ve Dernek Başkanları ile daire müdürleri ile 300'e yakın davetli topluluğu katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından programının açılışında konuşan Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, "Gülay Hanım babası Eyüp Yaman adına yazılan kitapta hem memleket sevgisini, hem de baba sevgisini o kadar güzel dile getirmiş ki, çok duygulandım. Güzel bir evlat duygusu güzel bir minnet duygusu, kelimelerle ancak bu kadar ifade edilirdi"dedi.

Eskioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eyüp Yaman büyüğümüz memleket sevdalısı olan bir insan. O dönemler Türkiye'nin yaşadığı zor ve sıkıntılı bir süreç. Alaplı o zamanlar, pek de gelişmemiş, ulaşım imkanları zor olan, 600-700 nüfuslu küçük bir yer. Rahmetli büyüğümüz hükumetle iyi ilişkiler kurarak ikna etmiş, etkilemiş ve bu işin takibini yaparak belediye teşkilatının kurulmasını sağlamış. Erken kaybetmişiz rahmetli Eyüp Yaman'ı. Ama eserler bırakmış, iz bırakmış. Onu minnet ve rahmetle anıyoruz."

Tekin, "Yaman'a ne kadar minnet duysak azdır”

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de konuşmasında, "Eyüp Yaman yaptığı hizmetlerle, eserlerle Alaplı'da halen bizlerin içinde var olan biri. Eyüp Yaman zor şartlarda kısıtlı imkanlarla Alaplı Belediyesi'ni kurup, bugüne gelmesini sağladı. Alaplı'ya elektriği, suyu getirdi. Fındık bölgesi olan Alaplı'da Fiskobirlik'in kurulmasına öncülük etti. Ona ne kadar minnet, şükran duysak azdır.Ben kendilerini, minnetle, şükranla anıyorum. Ben bu vesileyle, bugüne kadar ilçemizde görev yapan, ilçemize eden tüm belediye başkanlarımız teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Yaman, "O yılları çok özlüyoruz”

Eyüp Yaman'ın kızı ve anma programının düzenleyicisi Gülay Yaman da konuşmasında şöyle dedi:

"Eyüp Yaman dendiği zaman sanki benim için bir simge. Onu çok küçük yaşta kaybettim. Yıllar geçtikçe belki babamla büyüseydim bu kadar babalı büyür müydüm, onu düşünmeye başladım. Çünkü, o kadar çok şanslıydım ki, ona çok hayran, ona sadakatle bağlı bir annem vardı. Bütün hayatımız babamla geçti. Evimizde Allah, Peygamber, Atatürk ve babam sıralamasıyla büyüdük. Biz hepsini bir arada yaşadık. Hiç ayrımcılık görmedik. Bir komşumuz başka partiden, diğeri başka partidendi ama biz çocuklar hepimiz bir arada oynardık. Hiç birbirimizi öteleme dik, dışlamadık. O yılları çok özlüyorum. Uzakta olmama rağmen, beni burada tutan şey, çocukluğumdaki birlik beraberliği özlemekti."

Akbaş, "Alaplı'ya doyamadı, Alaplı'da ona doyamadı “

"Alaplı'dan Bir Eyüp Yaman Geçti" kitabının yazarı Burhan Akbaş da konuşmasında,"Eyüp Yaman o kısacık hayatına üç dönem belediye başkanlığı, iki dönem milletvekili adaylığı, il genel meclisi üyeliği sığdırıyor. Eyüp Yaman her şeyin en iyisini isteyen, hazla yetinmeyen bir anlayışa sahip. Biz bu kitapta neyi arzu ettik? Eyüp Yaman'ın sadece elektrik, suyu getirmek değil istihdam oluşturma gayretini ortaya koyduk. Alaplı'ya doyamadı, Alaplı da ona doyamadı. Ama geride bıraktıklarıyla efsane olmayı hak etti. Biz bu kitapta bir efsane yaratmaya çalışmadık. Sadece var olan bir efsaneyi genç kuşaklara tanıtmaya çalıştık." dedi.

Yaman'ın öz geçmişinin yer aldığı slayt gösterinin sunumu yapıldı. Ardından şiir dinletisine geçildi ve Şairler Nermin Karakaya, Selma Aydın ve Gülden Işık tarafından birbirinden anlamlı hüzün şiirleri seslendirildi.

Yaman günün anlam ve önemine binaen Alaplı Kaymakamı Eskioğlu, Belediye Başkanı Tekin'e birer plaket takdim ederken, ayrıca Alaplı Belediyesinin Üçlü kararname ile 28 Şubat 1966 yılında Belediye olduğuna ilişkin belge çerçeve içinde yine Tekin'e takdim edildi.

Program Alaplı'dan bir Eyüp Yaman geçti isimli kitabın Yazar Burhan Akbaş ve Gülay Yaman tarafından imzalanması ile son buldu.