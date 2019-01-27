Alemdar Gemisi zaferi törenle kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İstiklal Savaşı'nın tek deniz çatışmasında rol oynayan Alemdar Gemisi'nin zaferini kutlamak ve bu zaferin tek şehidi olma özelliğini taşıyan Recep Kahya'yı anmak için iki ayrı tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören saat 11.00'da İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olan Recep Kahya'yı anmak için yapıldı. Süleymanlar Mahallesi'nde yer alan Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Özgür Kildirli ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal tarafından Alemdar Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Deniz Teğmen Yakup Uzun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kdz. Ereğli'de ikinci tören ise Alemdar Gemisi zaferinin kutlanması için yapıldı. Sahil bandındaki Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirilen törendeki konuşmalarda Alemdar Gemisi'nin istiklal savaşının sancak gemisi olduğuna vurgu yapıldı ve başta istiklal savaşının ilk ve tek deniz şehidi Recep Kahya olmak üzere diğer tüm gemi personeli kahramanlıklarından dolayı minnetle anıldı. Müze Gemisindeki program kahramanlık ve Ereğli Türkülerinden oluşan müzik dinletisinin ardından son buldu. Törende; AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Sevdekar Aras, İYİ Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da yerini aldı.