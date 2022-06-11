Alerji ve uyuza iyi geliyor, aktarlar taleplere yetişemiyor

Zonguldak'ta alerji ve uyuz hastalığının artmasının ardından vatandaşlar aktarlarda organik sabun olan kükürt ve ardınç'a yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta alerji ve uyuz hastalığının artmasının ardından vatandaşlar kent merkezinde bulunan aktarlara akın etti.

Aktarlara gelen vatandaşlar uyuz ve alerji için organik olan ardınç ve kükürt sabununa ilgi gösterdi.

Ardından sabunlara ilginin fazla olmasından dolayı aktarlar taleplere yetişemedi.

Öte yandan ardınç ve kükürt sabunları tezgahlarda 10 TL'den satıldı.

Aktar İsmail Yılmaz, “Bu sabunlar doğal sabundur. El yapımı sabun. Bir tanesi ardınç sabunu diğeri de kükürt sabunu. Epeydir bir salgın olarak kişilerde şöyle bir şey oluşmaya başladı. Kaşıntı ve uyuza karşı. Sabah akşam bunla beraber bol bol yıkanıyorsunuz. Akşam yatmadan önce bunu bol suyla köpürtüyorsunuz. Sonra az birşey durduktan sonra bol suyla duruluyorsunuz. Bunu sabah akşam günde 2 sefer tekrarlıyorsunuz. Uyuza ve alerjik şeylere iyi geliyor. Bunlar organik içinde hiç bir katkısı maddesi yok. Bir tanesi ardına ağırından diğeri de kükürtten yapılıyor. Bunlara baya ilgi var. Talep olduğu için daha çok getirttirdim. Tanesi 10 TL'den satılıyor” dedi.