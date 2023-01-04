Alev alan priz evi yaktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde prizin alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi merkezinde bulunan 4 katlı evin birinci katında E.K.'ya ait dairede elektrik prizi aniden alev aldı. Yangını fark eden aile bireyleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye Perşembe ve Çaycuma itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.