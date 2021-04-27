Alev alan tanker panik yaşattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tanker alev aldı. Tankerin patlama ihtimaline karşı korku yaşayan çevredeki vatandaşların o anları kameralara yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Ereğli istikametine seyir halinde olan tanker, fren balatalarının ısınmasından dolayı alev aldı. Alevleri fark eden şoför hemen aracından inerek yangın tüpünü eline aldı ancak, yangın tüpünü açamadığı için müdahalede bulunamadı. Alev alan tankeri gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangını görerek araçlarını durduran vatandaşlar, tanker şoförüne dorseyi ayırmasını söylemesi üzerine şoför yangının ortasında kalacağı için aracına binemedi. Olay anını cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar tankerin patlaması ihtimaline karşı tedirginlik yaşadılar. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürerek rahat nefes aldırdı. Dorsenin arka kısmında başlayan yangın aracın tamamına yayılmadan ekipler tarafından söndürüldü.