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Ali Kuçik, Zonguldak Kömürspor'da

Zonguldak Kömürspor, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları da giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Kuçik’i transfer etti.

Zonguldak Kömürspor, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları da giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Kuçik'i transfer etti.


TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım daha önce prensip anlaşmasına vardığı Sarıyer forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Ali Kuçik'i transfer etti. Kuçik transfer yasağının kalkmasının ardından resmi sözleşme imzalayacak.


Beşiktaş altyapısında yetişen 28 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Ali Kuçik, sırasıyla Bucaspor, Beşiktaş, Kardemir Karabükspor, Göztepe, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor ve Sarıyer formalarını giydi.


Deneyimli forvet oyuncusunun, Süper Lig'de 25, TFF 1. Lig'de 64, TFF 2. Lig'de 108 ve Türkiye Kupası'nda 28 maçı bulunuyor. Kuçik geçtiğimiz sezon Sarıyer forması ile 7 gole imza attı.

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