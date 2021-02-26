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Alkollü adam ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde hareketsiz yatan bir şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yerde hareketsiz yatan bir şahıs ekipleri harekete geçirdi.



Olay, saat 21:10 sıralarında, ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet S. aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahale yapılan adam, yarı baygın vaziyette ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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