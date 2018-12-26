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Alkollü genç, telefonda görüştüğü kişiye kızıp durağa zarar verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen genç, belediyenin durağına zarar verdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen genç, belediyenin durağına zarar verdi. Durağa saldıran gencin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen M.C.A. isimli genç, iddialara göre telefonda konuştuğu kişi yada kişilere kızıp durağa zarar verdi. Polis tespit edilip yakalanan genç önce suçunu kabul etmedi. Ancak incelenen kamera kayıtlarını izleyen genç yaptıklarını kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.


Ailesi ise M.C.A. tarafından verilen zararı karşılayacağını belirtti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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