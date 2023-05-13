Alkollü şahıs önce saksıya sonra park halindeki araca çarpıp kaçtı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olarak çıktığı trafikte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce beton saksılara ardından park halindeki araca çarparak durabildi. Olay yerinden hızlıca kaçan alkollü şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalanarak karakola götürüldü.

Kaza, saat 02.05 sıralarında ilçenin Yeni Mahalle Atatürk Bulvarında meydana geldi. Çarşı yönünden köprü istikametine doğru seyir halinde giden Ö.A'ye ait 09 AGN 327 Nissan marka pikap aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce beton saksılara ardından park halindeki 67 ABC 427 plakalı araca çarparak durabildi. Alkollü sürücü kaza sonrası olay yerinden hızlıca kaçıp uzaklaşmaya başladı. Kazayı duyan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve gece kartalları kaçan sürücünün peşine düştü. Polis ve sürücü arasında yaşanan kovalamaca sonrası sürücü kıskıvrak yakalandı.

Sürücü Ö.A.'ya para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.