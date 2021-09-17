İhlas Haber Ajansı

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Alkollü sürücü evin kapısına çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücü otomobili ile takla attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücü otomobili ile takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. Mahalle içinde 67 AAK 406 plakalı Renault marka otomobili ile seyir halinde olan M.A. direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin demir kapısına çarparak takla attı. Kazayı duyan mahalle sakinleri şoförün yardımına koşarken, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.A.'ya yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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