Alkollü sürücü hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi, Kaypaklar mevkiinde meydana gelen kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü aracıyla park halindeki kamyona çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek- Çaydeğirmeni kara yolunun Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 06 CNK 014 plakalı Jeep marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sürücüsü henüz bilinmeyen 67 NK 436 plakalı kamyona çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü C.K., çarpmanın şiddetiyle otomobilin altında sıkıştı. Ekiplerin kurtardığı sürücü ambulans ile Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.