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Alkollü sürücü uçtuğu arazide takla atarak durabildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü 5 metre yükseklikten uçarak takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü 5 metre yükseklikten uçarak takla attı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam Çaycuma İstasyon Mahallesi'nde bir araç yükseklikten uçarak takla atarak durabildi. İstanbul Caddesi ile Gönül Caddesi kesişimindeki yolda 23 yaşındaki genç sürücü İbrahim Şahin T.'nin kullandığı 67 EZ 036 plakalı araç, alkolün etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında 5 metre yüksekliğindeki boş araziye uçarak takla attı. Olayı görenler polisi ve 112 acil servisi arayarak haber verdi. İbrahim Şahin T.'ye yapılan tetkiklerin ardından 304 promil alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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