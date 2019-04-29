Alkollü sürücülere ceza yağdı

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 399 araç ve 596 şahsın incelendiği uygulamalarda 5 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 araca da trafiğe aykırı hususlardan olmak üzere toplamda 7 bin 215 TL ceza kesildi. Polisin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.