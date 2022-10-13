Alman çoban köpeğinden kitle çıktı

Zonguldak'ta memesinde çıkan tümör nedeniyle 8 yaşındaki Alman çoban köpeği ameliyata alındı.

Zonguldak'ta 8 yaşındaki Maya isimli Alman çoban köpeğinin memesinde kitle çıktı. Kitleyi gören sahibi köpeğini kent merkezindeki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç, köpekte tümör olabileceğinden şüphelenerek hemen ameliyata aldı. Ameliyatla köpekteki kitleler alınarak memesi temizlendi. Patolojiden çıkacak sonuçlara göre köpeğin tedavisi sonuçlanacak.

Veteriner hekim Gökmen Koç, “8 yaşında Alman çoban köpeği. Memesinde bir kitle şikayetiyle bize geldi. Yapılan tetkiklerle de kitlenin büyüklüğü göz önünde bulundurularak tümör üzerinde duruldu. Ameliyat kararı verildi. Tümörün ilerlemesi geciktirilecek birkaç ilaç kullanıldı. Büyüme devam edince de ameliyat kararı verildi. Ameliyatla beraber kısırlaşmamış bir hayvandı. Meme tümörlerinde kısırlaşmanın önemini buradan arz ediyoruz. Kısırlaşma çok önemli. Rahim tümörü, rahim iltihabı gibi şikayetlerle hastalar sık sık bize başvuruyor. Akabinde meme şovlarının hepsini aldık. Anastasla diğer meme loblarına sıçrama ihtimali vardı. Tüm meme loblarını aldık, kısırlaştırılmasını yaptık. Kısırlaştırmanın ardından hastamız bizimle kaldı. Ardından da her şey yoluna girdiğinde hastamızı taburcu ettik. Hastamız gayet iyi. Bir hafta içinde patoloji sonucu çıkacak. Tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu öğreneceğiz. Ardın da tekrar kema teropik ajanlarla tedaviye devam edebiliriz. Sonuçta patoloji sonucu çıkmadı. Onu görmeden bir şey diyemeyiz. Kötü huyluysa metastas ihtimali doğuyor. Akciğerlere, hayati organlara sıçradığını düşünürsek tabii ki sonucu kötü olabiliyor. Biz kökenini kurutmayı amaçlıyoruz. Tabii ki de ölümle sonuçlanabilir. Kısırlaşmamış kedi, köpekte çok sık görülen bir hastalık” diye konuştu.