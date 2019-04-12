Alman genç kız müslüman oldu, Zuhal ismini aldı

Almanya'da ilk okuldan beri tanıştığı Türk arkadaşı sayesinde, Alman genç kız, Zonguldak Alaplı ilçesi müftülüğünde müslüman oldu.

Almanya vatandaşı olan 22 yaşındaki Johann Efselman, ilk okuldan beri aynı Okula giden Yunus Emre (24) evlenme kararı aldılar.

Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine giren Alman asıllı Johann Efselman, Zuhal ismini aldı.

Okul arkadaşı Yunus Emre tanıştıktan sonra evlenme kararı alan gençler, Aileleri ile birlikte Alaplı İlçesindeki İlçe Müftülüğünde geldiler. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine giren Alman asıllı Johann Efselman, Zuhal ismini aldı.

Zuhal Ataman, "Biz çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz.. Daha önceden ailemde Müslüman olan var olduğu için, kendi rızamla Müslüman olmaya karar verdim. Elimden geldiğince İslam dininin gereklerini yerine getirmeye çalışacağım. Müslüman olduğum için mutluyum" dedi.

Zonguldak Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kayınpederi olan Şenol Ataman ile kayınvalide Şerif Ataman aracılığı ile dini bilgiler verdi. Daha sonra Müftü Aydın Bostancı tarafından , Müslümanlığı seçen Zuhal Ataman'a ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim'in Almanca meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından eserler hediye etti.