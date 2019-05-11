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Almanya'da Zonguldaklılar iftarda buluştu

Avrupa’da yaşayan Zonguldaklılar iftar programında bir araya geldi.

Avrupa'da yaşayan Zonguldaklılar iftar programında bir araya geldi. Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Gelsenkirchen' de ortak iftar yemeği düzenledi. Zonguldaklıları bir arada toplayarak buluşturulan iftar programına Türkiye'nin Münster Konsolosu Fatih Ekinci, KRV Eyalet Milletvekili Heike Gepard, Gelsenkirchen Belediye Başkanı Werner Völl, Belçika Beringen Belediyesi Meclis Üyesi Abdülkadir Yılmaz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Almanya Çaycumalılar Derneği Başkanı Şenol Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri, sanatçı Sezai Çağdaş, Yenice-Karabük ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Koymalı ile birlikte çok sayıda iş adamı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok vatandaş katıldı.


Ortaklaşa düzenlenen iftar yemeği Gelsenkırchen şehrinin DİTİB Mescid-i Aksa Camii'nde gerçekleşti. Dernek Başkan Yardımcısı Niyazi Çorukçu ve Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak gelen misafirleri selamlayarak, konuşma yaptı. Sonrasında hoş, sohbetler arasında geçen iftar yemeği son buldu.

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