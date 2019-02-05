Almanya'daki gurbetçilere 'Germania' şoku

Almanya'dan Zonguldak'a gurbetçileri taşıyan Alman Germania Havayolları firması iflasını açıkladı. Firma, havayolu uçuşlarının durduğunu açıkladı. Öte yandan Zonguldak Havaalanı'na 11 Şubat günü aletli iniş sistemi olarak ILS cihazının montajının yapılacak olması bölge halkını umutlandırdı. Böylelikle ILS cihazının montajının ardından pistin uzayıp ve genişletilmesi beklenilmeden uçuşlara başlayacağını belirten THY'den seferlerin yapılabileceğine dair umutlu haber bekleniyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı, önümüzdeki Mart ayında gurbetçi yolcusunu ağırlayamayacak. Özellikle Almanya'da yaşayan Zonguldaklı gurbetçi vatandaşlar, Düsseldorf şehrinden direk uçuşla Zonguldak'a iniş yapabiliyordu. Zonguldak Havaalanı'nda bulunan tek uçak firması Germania Havayolları yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iflasını açıkladı. İflasın ardından gurbetçi vatandaşlar şok yaşadı.

ZONHAV Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kahya ise bilet alan gurbetçi vatandaşlara şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Germania Havayolları uçuşlarını durdurdu. Daha dün öğlen saatlerinde 15 milyon Euro destekle ilgili görüşmeler devam ederken havayolunun internet sitesinden yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu ve mahkemeye iflas müracaatı yapıldığı bildirildi. Bundan sonraki süreçte bilet alan hemşehrilerimizin durumuna gelince; İnsolvenskasseye müracaat edip beklemekten başka çare yok. Eğer herhangi bir yatırımcı Öger Türk Tur'un iflasında olduğu gibi uçakları devralıp uçuşlara devam ederse belki yolcuları ücretsiz taşıyabilir. Bizler de bekleyip konuyu takip edeceğiz. Insolvensvervalter atandığında adresini duyuracağız. Çok üzgünüm.

Zonguldak'a uçan ilk yolcu uçağı olarak ayakta kalmasını isterdim" dedi.

"Uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim"

Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke, iflas başvurusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlandıramadık. Netice olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaremizin olmadığına çok üzüldük. Elbette özellikle, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine üzüldük. Planlandığı gibi Germania uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim" dedi.

1986 yılında kurulan Germania Havayolu, 37 uçağı sahipti. Geçtiğimiz yıl dört milyondan fazla yolcuya hizmet veren firma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan 60'tan fazla varış noktasına bağlantılar sunmuştu. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı.

Havalimanına en çok şehit cenazesi taşıyan TSK kargo uçağı indi

Bulunduğu konum itibariyle önce uçakların inişi için çevresindeki dağ tıraşlanan havalimanına, ILS cihazının bulunmaması sebebiyle olumsuz hava koşullarında zaman zaman uçuşlar gerçekleştirilemiyordu. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden en çok terörle mücadeledeki şehitlerin cenazelerinin indiği havalimanı için 'En çok şehit cenazesi inen' havalimanı yorumu yapılmıştı. Yurt içi seferlerinin de yapılmadığı havalimanı için çok sayıda girişim yetersiz kalmış, havalimanına TSK'ya ait şehit taşıyan kargo uçaklarının haricinde yalnızca Germania firmasına ait yolcu uçağı iniş yapıyordu.

2002'de tek bir uçak inmeden kapatılmıştı

1 milyon metrekare alanda 1991'de yapımına başlanan ve 11 Mart 1999'da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in açılışını yaptığı Zonguldak Havaalanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce 2002'de yolcu yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle tek bir uçak inmeden kapatılmış, 2003 yılında yeniden onarılan havaalanı yeni cihazlarla donatılmıştı. DHMİ Genel Müdürlüğünce 18 Ağustos 2006'da Zonguldak Havaalanı'nın işletmeye açılmasına yönelik karar alınmıştı. İhaleye katılan iki firmadan Zonguldak

Özel Sivil Havacılık A.Ş., 25 yıllığına işletme hakkına sahip olmasının ardından büyük yolcu uçaklarının da iniş ve kalkış yapabilmesi amacıyla 2008 yılının Nisan ayında havaalanının çevresindeki 235 metre yüksekliğindeki Bostancılar Dağı'nın tıraşlanılmasına başlanmıştı.

Geçen yıl 4 Mayıs günü Zonguldak Havaalanı'na Germania firmasına ait yolcu uçağı sezonun ilk seferini yapmıştı. 135 yolcu ile Düsseldorf'dan Zonguldak'a gelen uçak, 95 yolcu ile geri dönüş yapmıştı. 2 Ekim 2018 günü yaşanan olayda da Almanya'ya kalkış öncesi taksi manevrası sırasında tekerleği toprağa saplanan yolcu uçağı 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı.

ILS'nin montajı yeni bir umut

Zonguldak Havaalanına uçulmaması için “Mania” olarak gösterilen Aletli İniş Sistemi (ILS) cihazının Zonguldak Havaalanına takılması için gerekli alt yapı çalışmaları biterken İtalyan firma 11 Şubat Pazartesi montajına başlanacağı öğrenildi. Germania Havayollarının iflasını açıklamasının ardında bölge halkı ILS cihazının 11 Şubat Pazartesi günü montajının başlayacak olmasıyla umutlandı. Alt yapı çalışmalarının bittiğini ifade eden Zonguldak Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, firma yetkililerinin 11 Şubat Pazartesi günü cihazın montajlama çalışmasının başlayıp 15 gün içinde cihazın tamamen takılacağını vurguladı. Cihazın takılmasının ardından uçuş kontrolü için tam donanımlı uçakla deneme uçuşu yapılacağı, akabinde de Zonguldak Havaalanının güvenli olduğuna dair tüm dünyadaki uçuş birimlerine duyurulacağı belirtildi. Türk Hava Yolları, ILS cihazının takılmasının ardından pistin uzayıp ve genişletilmesi beklenilmeden uçuşlara başlayacağını belirtmişti. Vatandaşlar, yeni sezonun başladığı Mart-Nisan ayında seferlerin başlayacağını umuyor.