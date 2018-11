Alparslan Türkeş'in anısına satranç turnuvası düzendi

Merhum Alparslan Türkeş anısına Ülkü Ocakları Kozlu İlçe Başkanlığınca 'Bozkurtlar yarışıyor' adlı satranç turnuvası düzenlendi.

Kozlu Ülkü Ocakları İlçe binasında düzenlenen satranç turnuvasında ilköğretim, orta öğretim, lise ve üniversiteli gençler kıyasıya mücadele etti. Programa Milliyetçi Hareket Partisi Kozlu İlçe Başkanı Muhammet Özdemir ve misafirler katıldı.

Turnuvada kısa bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Kozlu İlçe Başkanı Esat Deniz Günay "Bizler gençlerimizin ve çocuklarımızın zekalarını ve fikirlerini dikkate almışızdır ve alacağız da, özellikle bu günü merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğum gününe denk getirerek gençlerimizin de yoğun katılımı ile tekrar anmış bulunuyoruz. Bizlere bu turnuvada büyük destekleri bulunan başta yönetimim olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Kozlu İlçe Başkanı Muhammet Özdemir'e de katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi geçlerimiz ve çocuklarımız bizlerin ve ülkemizin geleceğidir. Bizler onların ve gelecekleri için her daim desteklerimizle hazır olacağız ve sözümüz her zaman aynıdır. Sahip çıkılmayan her genç kaybedilmiş bir vatan toprağıdır'' dedi.

Turnuvada dereceye giren gençlere madalya ve hediyelerinin verilmesinin ardından merhum Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kuran'ı kerim okutuldu.