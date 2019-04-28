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Alperen Atar Milli Takıma seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.


Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 sporcu dereceye girmek için mücadele verdi. U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 300 sporcunun mindere çıktığı şampiyonada U15 Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübünde yetişen Alperen Atar Türkiye 3. olarak Milli Takıma seçildi.


Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Mustafa Öztürk'ün yaptığı açıklamada ," Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübünde yetişen ve kendi kategorisinde ise rakiplerini dize getirerek Türkiye 3,cüsü olarak Milli takıma seçilen Alperen Atar başarısıyla göğsümüzü kabartmıştır. Güreş hocamız Hüseyin Uguz'un antrenörlüğünde Alperen Atar'ın Türkiye Milli Takımına seçilmesine teşekkür ediyorum" dedi.

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