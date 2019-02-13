Altın Eller Pestil Üretiyor Bölge Ekonomisi Canlanıyor Projesi' amacına ulaştı

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Veyisoğlu Köyü'nde yaşayan 27 kadınının 'Altın Eller Pestil Üretiyor Bölge Ekonomisi Canlanıyor Projesi' istihdama katkı sağlayarak amacına ulaştı.

Veyisoğlu köyünde ikamet eden ev hanımlarına yönelik 126 bin TL'lik bütçeye sahip pestil üretim atölyesi kuruldu. Proje kapsamında eğitimlerin verilmesinin ardından üretimin sağlanması ile bölgenin ekonomisine ve istihdama katkı sağlanarak istenilen amaca ulaşılmış oldu. İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ve İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, Dernek Başkanı Ali Rıza Yılmaz, Köy Muhtarı İsmail Aydemir incelemelerde bulundu.

Projenin Koordinatörü olan Müdür Kadir Çelik, "Öncelikle Kaymakamımız Gökhan Öztürk zamanında başlayan, Ahmet Korkmaz döneminde başvurusu yapılan bu projemizin mimari Ali Rıza Yılmaztürk'e teşekkür ediyorum. Biz bu projenin amacına ulaşacağına inandık ve burada üretilen ürünler daha sonraki aşamalarda ticari bir değer olarak daha büyük anlamlar bulacaktır. Veyisoğlu köyünde bu projenin uygulanması projenin sahiplenilmesi acısından büyük önem taşımaktadır. Emeği olan ve projeye güzel yorumları ile destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.